Диуф не верит в то, что "Ливерпуль" повторит прошлогодний успех

Бывший нападающий "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф не верит в то, что красные в новом сезоне АПЛ выступят так же мощно, как и в прошлой кампании.

Напомним, в сезоне-2018/19 "Ливерпуль" уступил чемпионство "Манчестер Сити", отстав от соперника на 1 очко — 97 и 98 соответственно. 97 очков хватило бы для чемпионства в любом сезоне АПЛ, кроме двух последних.

"Ливерпуль" был очень хорош в прошлом сезоне. Не думаю, что они смогут так играть и в новом сезоне.

Они упустили шанс стать чемпионами. Посмотрите на то, как они бросили все силы на победу в АПЛ в прошлом сезоне, в новой кампании это невозможно будет повторить. Нужно быть реалистами", — цитирует Диуфа The Mirror.

sport24
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: АПЛ Ливерпуль
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