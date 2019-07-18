"Манчестер Юнайтед" предложил "Арсеналу" 62 млн евро за Обамеянга

Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" продолжает искать замену форварду Ромелу Лукаку, который может перейти в "Интер". Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг является приоритетной целью.По данным Marca, "Манчестер Юнайтед" предложил лондонцам 62 миллиона евро за 30-летнего футболиста.Ранее сообщалось, что сразу два китайских клуба, "Гуанчжоу Эвергранд" и "Шанхай Шанган", готовы платить габонскому нападающему зарплату в размере 300 тысяч фунтов в неделю (около 18 млн евро в год). Сейчас Обамеянг зарабатывает примерно 190 тысяч фунтов в неделю.В сезоне-2018/19 Обамеянг сыграл за «канониров» 36 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 22 мяча и сделал 5 голевых передач.