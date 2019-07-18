Алонсо опроверг слухи об уходе из "Челси"

Защитник "Челси" Маркос Алонсо заверил, что счастлив в клубе, и опроверг информацию о возможном трансфере, сообщает Goal.com.— Я подписал новый контракт в прошлом году и счастлив здесь, — сказал Алонсо. — Не знаю, контактировали ли другие клубы с "Челси" по вопросу моего трансфера. Об этом лучше спросить руководство. У меня еще четыре года здесь по действующему соглашению. Последние три года были потрясающими, и я хочу продолжить. Я хочу играть дальше и побеждать.Ранее появились сообщения о том, что в трансфере Алонсо заинтересован "Атлетико".В составе "Челси" 28-летний испанец стал чемпионом Англии, а также выиграл Кубок Англии и Лигу Европы.