"Манчестер Юнайтед" отверг новое предложение "Интера" по Лукаку

"Манчестер Юнайтед" вновь отказался продавать нападающего Ромелу Лукаку в "Интер", который предлагал за бельгийца 53,9 миллиона фунтов, утверждает Sky Sports.Миланцы были готовы выплатить всю сумму целиком одним траншем. Однако "Манчестер" не устроила такая сделка. "МЮ" готов продать 26-летнего нападающего не дешевле, чем за 79 миллионов фунтов.В сезоне-2018/19 Ромелу Лукаку сыграл в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед", забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.