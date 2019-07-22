"Манчестер Сити" обвинили в неуважении болельщиков в Китае

В субботу, 20 июля, в Шанхае прошел финал турнира Премьер-лига Азия Трофи "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Встреча завершилась со счетом 0:0, а в серии пенальти удачливее оказалась команда Нуну Эшпириту Санту — 3:2.После завершения турнира официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики "Синьхуа" раскритиковало чемпионов АПЛ-2018/19. Была опубликована статья, в которой шла речь об отсутствии взаимной любви к китайским фанатам.В материале говорилось, что пребывание "Манчестер Сити" в Китае было не чем иным, как коммерческим обязательством. "Манчестер Сити" не понравился отсутствием энтузиазма и тем, как клуб общался с местными фанатами. Высокомерие и неуважение "горожан" к китайским болельщикам полностью отличалось от того, что делали "Вулверхэмптон" или "Ньюкасл". Эти команды покинули Китай с новыми фанатами и большим уважением, а вот "МанСити" ушел ни с чем.