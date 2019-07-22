Фред может перейти в "Галатасарай" на правах аренды

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Фред может продолжить карьеру в турецком "Галатасарае", сообщает Aspor.Отмечается, что стамбульский клуб готов взять бразильского форварда в аренду. Сам футболист также заинтересован в переходе в "Галатасарай" и пытается уговорить руководство манкунианцев отпустить его.Фред перешел в "МЮ" летом 2018 года из донецкого "Шахтера" за 59 миллионов евро. В минувшем сезоне он сыграл в 25 матчах и забил один гол.