Гвардиола: календарь сумасшедший. Мы убьём игроков

Наставник "Манчестер Сити" поделился мнением насчёт загруженности календаря:



- Некоторые из футболистов [выступавших за сборные] приедут 29 или 30 июля, другие вернутся 3 или 4 августа. Они решают, стоит ли возвращаться после трех или четырех недель отдыха.



Я не хочу, чтобы они возвращались, если они не в форме или не восстановились после трудного сезона. Нельзя забывать, что мы начинаем сезон, а Марез еще не закончил предыдущий.



У нас сумасшедший календарь, и мы рано или поздно убьем наших игроков. Мы не сможем выдержать его в течение длительного времени.



Игроки должны отдохнуть, но если они захотят вернуться немного раньше, то мы можем это только приветствовать, - приводит слова тренера Sports.ru, ссылая на The Guardian.