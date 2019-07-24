Пеп Гвардиола: Надеюсь, Сане останется в "Ман Сити". Но у него есть предложение

Лерой – парень, которого я очень ценю. Мне он нравится. Считаю что у него невероятный потенциал. По нему есть предложение. Мы бы хотели обсудить с его агентом возможность о продлении контракта, но сейчас не всё в руках "Сити".



Если он захочет остаться, и мы придём к соглашению - это будет хорошо для обеих сторон. Но если Сане хочет уйти, то он может это сделать. Нам будет грустно. Но, надеюсь, что он останется.

Ещё недавно Гвардиола говорил, что не будет препятствовать Сане, если он даст понять что желает покинуть АПЛ. Но за 2 недели до закрытия трансферного окна главный менеджер горожан решил тактично намекнуть, что игроку пора принять какое-то решение:Цитирует Гвардиолу ESPN.Отметим что 23-летний полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане провёл в сезоне АПЛ 2018/19 31 матч, в которых отметился 10 голами и 11 голевыми передачами. По сообщениям СМИ, 23-летнего полузащитника горожан хочет приобрести мюнхенская "Бавария" (у Сане гражданство германии - прим. ред.)