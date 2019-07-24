Пеп Гвардиола: Надеюсь, Сане останется в "Ман Сити". Но у него есть предложение

Лерой – парень, которого я очень ценю. Мне он нравится. Считаю что у него невероятный потенциал. По нему есть предложение. Мы бы хотели обсудить с его агентом возможность о продлении контракта, но сейчас не всё в руках "Сити".
Если он захочет остаться, и мы придём к соглашению - это будет хорошо для обеих сторон. Но если Сане хочет уйти, то он может это сделать. Нам будет грустно. Но, надеюсь, что он останется.
Если он захочет остаться, и мы придём к соглашению - это будет хорошо для обеих сторон. Но если Сане хочет уйти, то он может это сделать. Нам будет грустно. Но, надеюсь, что он останется.
Цитирует Гвардиолу ESPN.
Отметим что 23-летний полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане провёл в сезоне АПЛ 2018/19 31 матч, в которых отметился 10 голами и 11 голевыми передачами. По сообщениям СМИ, 23-летнего полузащитника горожан хочет приобрести мюнхенская "Бавария" (у Сане гражданство германии - прим. ред.)