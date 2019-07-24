Пеп Гвардиола: Надеюсь, Сане останется в "Ман Сити". Но у него есть предложение

Главный тренер горожан Пеп Гвардиола призвал Лероя Сане принять решение о своём будущем в "Манчестер Сити"
Лерой Сане. Фото: eurosport.com
Ещё недавно Гвардиола говорил, что не будет препятствовать Сане, если он даст понять что желает покинуть АПЛ. Но за 2 недели до закрытия трансферного окна главный менеджер горожан решил тактично намекнуть, что игроку пора принять какое-то решение:

Лерой – парень, которого я очень ценю. Мне он нравится. Считаю что у него невероятный потенциал. По нему есть предложение. Мы бы хотели обсудить с его агентом возможность о продлении контракта, но сейчас не всё в руках "Сити".

Если он захочет остаться, и мы придём к соглашению - это будет хорошо для обеих сторон. Но если Сане хочет уйти, то он может это сделать. Нам будет грустно. Но, надеюсь, что он останется.


Цитирует Гвардиолу ESPN.

Отметим что 23-летний полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане провёл в сезоне АПЛ 2018/19 31 матч, в которых отметился 10 голами и 11 голевыми передачами. По сообщениям СМИ, 23-летнего полузащитника горожан хочет приобрести мюнхенская "Бавария" (у Сане гражданство германии - прим. ред.)

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Опубликовал: , Rusfootball.info
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