Хедира интересен "Вулверхэмптону"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира может продолжить карьеру в АПЛ.32-летний немец попал в сферу интересов "Вулверхэмптона".Руководство "волков" провело соответствующие переговоры в Англии со спортивным директором туринского клуба Фабио Паратичи, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.Сам Хедира осознает, что в новом сезоне его игровое время в "Юве"» наверняка будет ограничено в связи с приходом Адриена Рабьо и Аарона Рэмзи.Контракт Хедиры со "старой синьорой" рассчитан до июня 2021 года. Им также интересуются "Бешикташ" и клубы МЛС.