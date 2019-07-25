Хедира интересен "Вулверхэмптону"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира может продолжить карьеру в АПЛ.

32-летний немец попал в сферу интересов "Вулверхэмптона".

Руководство "волков" провело соответствующие переговоры в Англии со спортивным директором туринского клуба Фабио Паратичи, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Сам Хедира осознает, что в новом сезоне его игровое время в "Юве"» наверняка будет ограничено в связи с приходом Адриена Рабьо и Аарона Рэмзи.

Контракт Хедиры со "старой синьорой" рассчитан до июня 2021 года. Им также интересуются "Бешикташ" и клубы МЛС.

sports.ru

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: АПЛ Вулверхэмптон Хедира Ювентус
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