Федерация футбола Англии предъявила обвинения колумбийскому защитнику "Эвертона" Ерри Мине.
Футболист обвиняется в незаконной рекламе букмекерской конторы (Мина рекламировал колумбийскую БК Betjuego), сообщает The Guardian.
Правилами FA игрокам запрещено по собственной инициативе участвовать в рекламе игорного бизнеса.
У Мины есть 48 часов, чтобы ответить на предъявленное обвинение. Иначе футболисту грозят санкции.
Напомним, титульным спонсором "Эвертона" является букмекерская компания SportPesa.
sport24
Защитника "Эвертона" обвиняют в незаконной рекламе букмекерской конторы
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