Защитника "Эвертона" обвиняют в незаконной рекламе букмекерской конторы

Федерация футбола Англии предъявила обвинения колумбийскому защитнику "Эвертона" Ерри Мине.

Футболист обвиняется в незаконной рекламе букмекерской конторы (Мина рекламировал колумбийскую БК Betjuego), сообщает The Guardian.

Правилами FA игрокам запрещено по собственной инициативе участвовать в рекламе игорного бизнеса.

У Мины есть 48 часов, чтобы ответить на предъявленное обвинение. Иначе футболисту грозят санкции.

Напомним, титульным спонсором "Эвертона" является букмекерская компания SportPesa.

sport24

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: АПЛ Эвертон
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