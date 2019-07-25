Наставник "сорок" поделился ожиданиями насчёт трансферов:
- Мы потеряли около шести игроков. Я не говорю, что мы подпишем шесть футболистов, но главное, чтобы они были нужного уровня.
В идеале нам хотелось бы еще трех или четырех новичков, но сложно загадывать, потому что один или два трансфера всегда срываются. Но мы сделаем все возможное.
У меня был разговор с руководством. У клуба есть деньги на трансферы. В этом плане все хорошо. И этому уже есть подтверждения, - приводит слова тренера Sports, ссылаясь на Goal.com
Стив Брюс: у "Ньюкасла" есть деньги на трансферы
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