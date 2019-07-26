Почеттино извинился перед "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино после матча Международного кубка чемпионов принёс извинения "Манчестер Юнайтед" за жёсткую игру.Встреча прошла на стадионе "Гонгку" в Шанхае (Китай) и завершилась со счётом 2:1 в пользу манкунианцев."Я был немного раздражён некоторыми ситуациями, я не был доволен. Я приношу извинения "Манчестер Юнайтед" от имени наших игроков. Это футбол. Это не было намерением футболистов… В подготовительный период иногда вам нужно быть агрессивным и играть со страстью, но всё же основное внимание уделяется вашей физической форме и построению игры. Конечно, я волновался. Бейи получил травму, и мне жаль", — цитирует Почеттино Reuters.До окончания Международного кубка чемпионов "Тоттенхэму" предстоит сыграть с "Интером", а "Манчестер Юнайтед" – с "Миланом".