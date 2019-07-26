"Арсенал" ближе всех к подписанию Николя Пепе

Нападающий "Лилля" Николя Пепе может стать игроком "Арсенала".Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, агенты 24-летнего футболиста хотели бы, чтобы их клиент переехал в "Арсенал", так как "канониры" смогут удовлетворить требования по комиссии за сделку в полном объеме.Напомним, помимо "Арсенала" еще три клуба согласовали с "Лиллем". Речь идет об "Интере", "Наполи" и "Ливерпуле". Каждый из этих клубов согласен заплатить за игрока запрашиваемые "Лиллем" 80 млн евро.В сезоне-2018/19 Пепе провел 38 матчей за "Лилль" в чемпионате Франции и забил 22 гола, став лучшим бомбардиром команды и вторым бомбардиром во всей лиге. Также на его счету 11 голевых передач. Контракт Пепе с "догами" рассчитан до лета 2022 года.