Владелец "Ньюкасла": для Бенитеса деньги на первом месте, он хотел повышение зарплаты на 50%

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли заявил, что бывший главный тренер клуба Рафаэль Бенитес ушел из-за финансовых запросов. Сам Бенитес говорил, что его не устраивает нежелание руководство выделять средства на трансферы."Для Рафы на первом месте были деньги, а клуб на последнем. Он выбрал самый простой вариант, взял деньги и поехал в Китай. Если бы он вернулся в "Реал" или перешел в клуб из топ-6 АПЛ, я бы понял. Но дело было в деньгах, ему просто надо было сказать об этом сразу. Он попросил повысить ему зарплату на 50%, потому что знал — этого не будет.Я не разочарован в нем, как в тренере — он блестяще поработал. Меня озадачивает, почему все фанаты думают, что я не хотел оставить Рафу. Я не самый тупой человек в мире", — цитирует Эшли Daily Mail.