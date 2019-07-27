Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда будет готова защищать звания чемпионов АПЛ и обладателей Кубка Англии в новом сезоне.
"Мои футболисты определенно голодны до побед. Теперь я знаю их лучше, поэтому у меня нет никаких сомнений в том, на что они способны.
Мы допускали ошибки в предсезонных играх, но на данном этапе сезона это нормально.
Мы их исправим, и я не сомневаюсь, что команда снова будет готова.
Матч против "Иокогамы" был тяжелым и стал невероятным испытанием для подготовки не только к матчу с "Ливерпулем" за Суперкубок Англии, но и к началу сезона. Предсезонный тур получился приятным", — цитирует Гвардиолу The Sun.
Sport24.ru
Хосеп Гвардиола: футболисты "Манчестер Сити" все еще голодны до побед
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