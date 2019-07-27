Хосеп Гвардиола: футболисты "Манчестер Сити" все еще голодны до побед

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда будет готова защищать звания чемпионов АПЛ и обладателей Кубка Англии в новом сезоне."Мои футболисты определенно голодны до побед. Теперь я знаю их лучше, поэтому у меня нет никаких сомнений в том, на что они способны.Мы допускали ошибки в предсезонных играх, но на данном этапе сезона это нормально.Мы их исправим, и я не сомневаюсь, что команда снова будет готова.Матч против "Иокогамы" был тяжелым и стал невероятным испытанием для подготовки не только к матчу с "Ливерпулем" за Суперкубок Англии, но и к началу сезона. Предсезонный тур получился приятным", — цитирует Гвардиолу The Sun.