Хосеп Гвардиола: футболисты "Манчестер Сити" все еще голодны до побед

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда будет готова защищать звания чемпионов АПЛ и обладателей Кубка Англии в новом сезоне.

"Мои футболисты определенно голодны до побед. Теперь я знаю их лучше, поэтому у меня нет никаких сомнений в том, на что они способны.

Мы допускали ошибки в предсезонных играх, но на данном этапе сезона это нормально.
Мы их исправим, и я не сомневаюсь, что команда снова будет готова.

Матч против "Иокогамы" был тяжелым и стал невероятным испытанием для подготовки не только к матчу с "Ливерпулем" за Суперкубок Англии, но и к началу сезона. Предсезонный тур получился приятным", — цитирует Гвардиолу The Sun.

Sport24.ru

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Гвардиола Манчестер Сити АПЛ
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