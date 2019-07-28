Ройс признан игроком года в Германии, Клопп - тренером года

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс признан футболистом года в Германии по версии спортивных журналистов.Об этом сообщает Kicker. 30-летний футболист второй раз в карьере удостаивается подобной премии (также в 2012 году).В голосовании среди спортивных журналистов Германии Ройс опередил полузащитника "Байера" Кая Хавертца и защитника "Баварии" Джошуа Киммиха. Напомним, в 2018 году лауреатом награды становился полузащитник "Реала" Тони Кроос.Тренером года в Германии был признан Юрген Клопп, возглавляющий "Ливерпуль". В сезоне-2018/19 он привел мерсисайдцев к победе в Лиге чемпионов и финишу на втором месте в английской Премьер-лиге. Для 52-летнего Клоппа подобная награда — третья в карьере. Он сравнялся по этому показателю с рекордсменом Феликсом Магатом.