"Арсенал" близок к приобретению лучшего бомбардира Кубка Америки за 40 млн евро

Нападающий "Гремио" и сборной Бразилии Эвертон может продолжить карьеру в лондонском "Арсенале".Как сообщает Sky Deutschland, стороны близки к достижению договоренности. Сумма трансфера 23-летнего футболиста составит около 40 млн евро.Эвертон является воспитанником "Форталезы", в системе "Гремио" находится с начала 2013 года. Его контракт с "Гремио" рассчитан до конца 2022 года.