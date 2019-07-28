"Арсенал" близок к приобретению лучшего бомбардира Кубка Америки за 40 млн евро

Нападающий "Гремио" и сборной Бразилии Эвертон может продолжить карьеру в лондонском "Арсенале".

Как сообщает Sky Deutschland, стороны близки к достижению договоренности. Сумма трансфера 23-летнего футболиста составит около 40 млн евро.

Эвертон является воспитанником "Форталезы", в системе "Гремио" находится с начала 2013 года. Его контракт с "Гремио" рассчитан до конца 2022 года.

Sport24.ru

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Арсенал АПЛ
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