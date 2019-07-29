Пауло Дибала хочет получать в "Манчестер Юнайтед" около 200 тысяч евро в неделю

Мариано Дибала, брат и агент нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед", утверждает Calciomercato.Напомним, 25-летний аргентинский форвард может покинуть «Ювентус» этим летом. По слухам, Дибала хочет получать в "МЮ" порядка 175 тысяч фунтов (около 195 тысяч евро) в неделю — деньги, сопоставимые с теми, что в манкунианском клубе получает форвард Ромелу Лукаку. Ранее появлялись слухи о том, что "МЮ" и "Юве" могут обменяться нападающими.