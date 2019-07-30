"Монако" заинтересован в трансфере Мустафи

Защитник английского "Арсенала" и сборной Германии Шкодран Мустафи может перейти во французское "Монако", сообщает Daily Mirror.По информации издания, "канониры" получили от монегасков предложение по трансферу немецкого защитника. Незадолго до этого, в воскресном матче красно-белых в Кубке "Эмирейтс" против "Лиона", спортсмен был освистан трибунами за ошибку, из-за которой "львы" вырвали победу на последних минутах встречи.На данный момент трансферная стоимость игрока оценивается примерно в €25 млн.