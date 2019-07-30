"МЮ" и "Ювентус" обменяются игроками

"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" достигли принципиального соглашения в вопросе обмена форварда манкунианцев Ромелу Лукаку на нападающего туринцев Паоло Дибалу, передает Sky Sport Italy.По информации издания, клубы уладили все необходимые вопросы и теперь им остается договориться со спортсменами по деталям личных контрактов. Другие особенности, такие как суммы трансферов или продолжительность трудовых соглашений, не уточняются."Я не буду обсуждать какие-либо слухи или спекуляции, связанные с игроками других клубов. Но, само собой, как я уже говорил, мы работаем над одной-двумя сделками. У нас есть ещё 10 дней до старта чемпионата, и мы надеемся, что сможем объявить о приходе", — ответил на вопрос про приход аргентинского футболиста наставник "красных" Уле Гуннар Сульшер.