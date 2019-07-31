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"МЮ" заплатит "Монако" 10 миллионов евро за 16-летнего футболиста

"Манчестер Юнайтед" договорился с "Монако" о переходе 16-летнего полузащитника Ганнибала Межбри, сообщает RMC.

По имеющейся информации, "МЮ" заплатит монегаскам 10 миллионов долларов компенсации. В ближайшие часы агент и юрист игрока прибудут в Манчестер, чтобы согласовать сделку.

Футболист выступает на позиции центрального полузащитника. За первую или молодежную команду "Монако" он не играл.

"СЭ"

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Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ Монако Лига 1
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