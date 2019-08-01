Новичок "Ливерпуля" извинился за оскорбления в адрес Харри Кейна

Нападающий "Ливерпуля" Харви Эллиот принес извинения за видео, которое стало популярным в социальных сетях после перехода игрока в стан "красных".16-летний полузащитник во время финала Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" переиграл "Тоттенхэм", разместил видео в Snapchat, на котором использует уничижительную лексику в адрес нападающего "шпор" Харри Кейна."Я понимаю, что мои действия были незрелыми и бессмысленными. Видео было снято во время просмотра футбола с друзьями в приватной обстановке и у меня не было цели кого-то оскорбить. Сейчас просто хочу искренне извиниться за видео, которое в настоящее время получило популярность в интернете", – цитирует Эллиота BBC.