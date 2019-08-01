Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис признался, что в Саудовской Аравии, где он в 2003 году играл за "Аль-Хиляль", ему довелось вживую смотреть на казнь 18 филиппинцев.
"Интересно было. Очень поучительно и правильно", — цитирует 50-летнего тренера "Матч ТВ".
Отвечая на вопрос о том, действительно ли он считает, что смертная казнь — это правильно, Канчельскис сказал: "В этом случае да. Казненные завезли в страну много наркотиков. Знали, что если поймают, казнят? Знали. Все равно пошли на это? Да. Поймали и казнили, что тут неправильного?"
Андрей Канчельскис поддержал смертные казни: очень поучительно. Что тут неправильного?
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