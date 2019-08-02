Пауло Дибала отказался переходить в "МЮ"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала передумал переходить в "Манчестер Юнайтед".По информации La Gazzetta dello Sport, нежелание Дибалы переходить в английский клуб ставит под вопрос трансфер форварда "МЮ" Ромелу Лукаку в Италию.Как отмечает источник, клубы уже согласовали все условия сделки, а "Ювентус" обговорил условия личного контракта Лукаку. Дибала после первого раунда переговоров с "МЮ" заявил, что хочет остаться в Турине, чтобы поиграть под началом Маурицио Сарри. Дибала также отметил, что если Сарри не видит его в своей команде, то он предпочел бы перейти в клуб, который лучше подходит ему по стилю игры.