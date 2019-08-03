"МЮ" планирует приобрести Манджукича у "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", утверждает журналист Sky Sports Каве Солхеколь. По его информации, "красные дьяволы" заинтересованы в приобретении 33-летнего хорвата.Отмечается, что "МЮ" попытается подписать Манджукича даже в том случае, если сделка по обмену форварда Ромелу Лукаку на игрока "Ювентуса" Пауло Дибалы не состоится.Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 18 миллионов евро.