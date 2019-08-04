"Арсенал" расстался с японским нападающим Асано

Японский нападающий "Арсенала" Такума Асано перешел в "Партизан", сообщается на официальном сайте лондонского клуба.24-летний Асано заключил с подписал с белградским клубом трехлетний контракт. Японец перешел в "Арсенал" в 2016 году, но за основную команду так и не сыграл. Асано провел два сезона в "Штутгарте" на правах аренды (45 матчей, 5 голов) и еще один сезон отыграл за "Ганновер" (15 матчей, 1 мяч).