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Представитель "Ювентуса" прилетел в Лондон для сделки по Лукаку и Дибале

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи отправился в Лондон для заключения сделки по аргентинскому нападающему туринской команды Пауло Дибале и бельгийскому форварду "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает Football Italia.

В Лондоне Паратичи проведет завершающую стадию переговоров об обмене игроками. Сообщается, что туринский клуб хочет быстрее завершить сделку из-за того, что трансферное окно в Англии закрывается уже 9 августа.

"Газета.ру"

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Теги: Ювентус Лукаку Дибала Манчестер Юнайтед
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