Представитель "Ювентуса" прилетел в Лондон для сделки по Лукаку и Дибале

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи отправился в Лондон для заключения сделки по аргентинскому нападающему туринской команды Пауло Дибале и бельгийскому форварду "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает Football Italia.В Лондоне Паратичи проведет завершающую стадию переговоров об обмене игроками. Сообщается, что туринский клуб хочет быстрее завершить сделку из-за того, что трансферное окно в Англии закрывается уже 9 августа.