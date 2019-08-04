Гвардиола - первый тренер из АПЛ, получивший желтую карточку

С сезона-2019/20 в английской Премьер-лиге тренерам за неподобающее поведение будут показывать желтые и красные карточки.Как сообщает Mirror, первый тренером клуба АПЛ, получившим желтую карточку, стал Хосеп Гвардиола.Произошло это на 41-й минуте матча за Суперкубок Англии "Ливерпуль" — "Манчестер Сити".Главный тренер "горожан" очень активно выражал недовольство судейством на бровке и арбитр Мартин Аткинсон показал ему желтую карточку.