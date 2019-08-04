Нападающий сборной Бельгии и "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку принял решение не переходить в итальянский "Наполи", сообщает Goal.
Как информирует источник, Лукаку рассчитывает на трансфер в туринский "Ювентус". Однако переход бельгийца может осуществиться только в том случае, если аргентинский форвард "Ювентуса" Пауло Дибала согласится перейти в английский клуб.
Сообщалось, что стороны уже согласовали все условия контракта, однако все упирается в аргентинца — он не хочет покидать итальянский клуб. В свою очередь, Лукаку не намерен оставаться в "Манчестер Юнайтед".
"Газета.ру"
Ромелу Лукаку решил не переходить в "Наполи"
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