Ромелу Лукаку решил не переходить в "Наполи"

Нападающий сборной Бельгии и "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку принял решение не переходить в итальянский "Наполи", сообщает Goal.Как информирует источник, Лукаку рассчитывает на трансфер в туринский "Ювентус". Однако переход бельгийца может осуществиться только в том случае, если аргентинский форвард "Ювентуса" Пауло Дибала согласится перейти в английский клуб.Сообщалось, что стороны уже согласовали все условия контракта, однако все упирается в аргентинца — он не хочет покидать итальянский клуб. В свою очередь, Лукаку не намерен оставаться в "Манчестер Юнайтед".