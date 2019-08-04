Игрок "Лестер Сити" и сборной Англии Гарри Магуайр прошел медосмотр в "Манчестер Юнайтед".По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николы Шира, который выложил соответствующую публикацию на своей странице в твиттере, защитник успешно прошел процедуру медицинского осмотра у «красных дьяволов». Спортсмен будет получать €5,5 млн в год, трудовое соглашение будет рассчитано на пять лет.Стоит отметить, что если за Магуайра заплатят требуемые "лисами" €90 млн, то это станет самым дорогим трансфером оборонительного игрока в истории футбола.