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"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Дибалы

"Манчестер Юнайтед" решил не покупать аргентинского нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает The Telegraph.

Такое решение английский клуб принял из-за требований игрока по зарплате. Дибала хочет получать столько же, сколько получают лидеры "Манчестер Юнайтед", однако руководство команды пока не готово пойти на такие траты.

Также одной из причин отказа стало сомнение Дибалы. СМИ сообщали, что он не хочет переезжать в Англию.

"Газета.ру"

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Теги: Дибала Манчестер Юнайтед Ювентус
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