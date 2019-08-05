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Гарри Магуайр рассказал о беседе с Сульшером

Новичок "Манчестер Юнайтед", защитник Гарри Магуайр признался, что рад переходу в новую команду, сообщает официальный сайт "красных дьяволов". Футболист рассказал о беседе с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером.

5 августа, в понедельник, Магуайр перешел из "Лестера" в "МЮ" за 87 миллионов евро. 26-летний англичанин стал самым дорогим защитником в истории футбола.

"Рад, что стал игроком "МЮ". Мне было очень комфортно в "Лестере", и я хочу поблагодарить этот клуб и его фанатов за последние два сезона. Когда в твою дверь стучится "Манчестер Юнайтед", то перед тобой открываются невероятные возможности.

Успел пообщаться с Сульшером и испытываю невероятные эмоции от его планов. Он строит команду с прицелом на трофеи. С нетерпением жду встречи с моими партнерами по команде и начала нового сезона", – приводит слова Магуайра пресс-служба "МЮ".

"СЭ"

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Теги: Магуайр Сульшер Манчестер Юнайтед АПЛ
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