Хосеп Гвардиола: "МЮ" с Магуайром будет бороться за чемпионство

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал покупку "МЮ" защитника Гарри Магуайра.26-летний футболист обошелся манкунианцам в 80 млн фунтов, став самым дорогим защитником в истории футбола."Магуайр — отличный футболист высшего класса. Мы были заинтересованы, но не смогли себе его позволить, а "Юнайтед" смог.У него есть все качества, чтобы играть в составе "МЮ", я поздравляю их с покупкой.Не уверен, что в следующем сезоне АПЛ будут только два претендента на титул. Думаю, "МЮ" с Магуайром поборется, другие клубы тоже делали приобретения, те же "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси". В этот раз претендентов на победу будет много", - цитирует Гвардиолу ESPN.