"Дерби Каунти" объявил о подписании Руни. Он станет играющим тренером

Нападающий "Ди Си Юнайтед", экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Уэйн Руни станет игроком "Дерби Каунти", сообщает официальный сайт клуба. Он присоединится к команде в январе 2020 года.Контракт футболиста будет действовать до лета 2021 года. Соглашение предусматривает опцию продления еще на год.Также указано, что англичанин присоединился к команде не только как игрок, но и как тренер, чтобы подготовиться к дальнейшей тренерской карьере. Таким образом, он войдет в штаб главного тренера Филлипа Коку.