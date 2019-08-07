"Галатасарай" намерен арендовать у "Челси" Бакайоко

"Галатасарай" заинтересован в услугах полузащитника "Челси" Тиемуэ Бакайоко, утверждает Metro. По информации источника, турецкий клуб ведет переговоры с синими об аренде 24-летнего француза.Бакайоко был приобретен "Челси" у "Монако" летом 2017 года за 40 млн фунтов. Футболист должен был стать заменой ушедшему в "Манчестер Юнайтед" Неманье Матичу, однако не сумел закрепиться в стартовом составе и через год был отдан в аренду "Милану". Итальянцы по окончании срока аренды не стали выкупать контракт хавбека, а сам игрок во время предсезонных сборов "Челси" не был в составе команды в матчах против "Зальцбурга" и менхенгладбахской "Боруссии". По слухам, "Челси" готов расстаться с футболистом.