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"Галатасарай" намерен арендовать у "Челси" Бакайоко

"Галатасарай" заинтересован в услугах полузащитника "Челси" Тиемуэ Бакайоко, утверждает Metro. По информации источника, турецкий клуб ведет переговоры с синими об аренде 24-летнего француза.

Бакайоко был приобретен "Челси" у "Монако" летом 2017 года за 40 млн фунтов. Футболист должен был стать заменой ушедшему в "Манчестер Юнайтед" Неманье Матичу, однако не сумел закрепиться в стартовом составе и через год был отдан в аренду "Милану". Итальянцы по окончании срока аренды не стали выкупать контракт хавбека, а сам игрок во время предсезонных сборов "Челси" не был в составе команды в матчах против "Зальцбурга" и менхенгладбахской "Боруссии". По слухам, "Челси" готов расстаться с футболистом.

Sport24

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Теги: Бакайоко Галатасарай Челси
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