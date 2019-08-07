» » Пепе Рейна: 97 очков и 2-е место? Это просто постыдно! Пора уже "Ливерпулю" выиграть АПЛ

Пепе Рейна: 97 очков и 2-е место? Это просто постыдно! Пора уже "Ливерпулю" выиграть АПЛ

Бывший вратарь "Ливерпуля" Пепе Рейна считает, что красным наконец должна улыбнуться удача в сезоне-2019/20, и тогда команда Юргена Клоппа выиграет АПЛ.

По итогам прошлого сезона "Ливерпуль" финишировал на 2-м месте в АПЛ, на 1 очко отстав от чемпиона — "Манчестер Сити". В последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом Англии в сезоне-1989/90, однако клуб ни разу не выигрывал Премьер-лигу, которая была основана 20 февраля 1992 года.

"Набрать 97 очков и финишировать вторым — это просто постыдно! Невероятно! Что еще нужно сделать, чтобы стать чемпионами? Однако нужно отдать должное и "Манчестер Сити", потому что они выиграли свои последние 15 или 16 игр, что невероятно. Пришло время «Ливерпулю» выиграть лигу. Они очень хорошо работали в течение последних четырех лет, с тех пор как Юрген Клопп возглавил команду.

Но "Манчестер Юнайтед" будет среди лидеров, "Челси" будет расти, и "Арсенал" вернется. Это конкурентоспособная лига, но я бы сказал, что титул разыграют "Сити" и "Ливерпуль", — цитирует Рейну The Mirror.

Sport24.ru

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Теги: Рейна Ливерпуль АПЛ
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