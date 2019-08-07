Деле Алли назвал имя своего кумира детства

Игрок "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли рассказал, кто был для него кумиром в детстве, передает Goal."Я смотрел множество клипов с Роналдиньо на ютубе, когда учился в школе. Он всегда выглядел так, будто ему было весело. Вот так я и хотел играть. Я рос, играя в уличный футбол, это всегда было весело и приятно", — заявил спортсмен.Алли выступает в составе "шпор" с 2015 года. С тех пор он провел за команду 131 матч и забил 42 гола.