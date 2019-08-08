Эксперты считают, что, скорее всего, форвард останется в ЦСКА минимум до зимы.
На то, что Чалов НЕ перейдет в английский клуб до окончания летнего трансферного окна, предлагается ставить за 1.60 (59% вероятности).
Если же трансфер все-таки состоится, сыграет ставка с 2.25 (41%).
Напомним, ЦСКА и "Кристал Пэлас" продолжают переговоры по трансферу нападающего Федора Чалова. Накануне стало известно, что англичане сделали предложение в размере 25 млн евро, но армейцы его отклонили.
Руководство ЦСКА готово продать воспитанника, если "Кристал Пэлас" заплатит не менее 30 млн евро. Если такие условия англичан не устроят, Чалов останется в московской команде минимум до конца сезона-2019/20.
Sport24.ru
Букмекеры оценили шансы Чалова перейти в "Кристал Пэлас"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»