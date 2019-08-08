"Кристал Пэлас" решил не продавать Заа, несмотря на желание игрока покинуть клуб

Крайний нападающий "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа продолжит выступать за команду. 26-летний ивуариец хотел уйти из клуба этим летом."Он остается, и мы этому очень рады. Он важный игрок команды. Надеемся, он продолжит работать так же, как в предыдущие два сезона. Известно, что он хотел уйти, но что-то не получилось. Он профессионал, и кроме того, у него хороший контракт с нами", — цитирует Sky Sports главного тренера "Кристал Пэлас" Роя Ходжсона.Контракт Заа с "Кристал Пэлас" рассчитан до лета 2023 года.