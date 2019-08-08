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"Кристал Пэлас" решил не продавать Заа, несмотря на желание игрока покинуть клуб

Крайний нападающий "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа продолжит выступать за команду. 26-летний ивуариец хотел уйти из клуба этим летом.

"Он остается, и мы этому очень рады. Он важный игрок команды. Надеемся, он продолжит работать так же, как в предыдущие два сезона. Известно, что он хотел уйти, но что-то не получилось. Он профессионал, и кроме того, у него хороший контракт с нами", — цитирует Sky Sports главного тренера "Кристал Пэлас" Роя Ходжсона.

Контракт Заа с "Кристал Пэлас" рассчитан до лета 2023 года.

Sport24.ru

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Теги: Заа Кристал Пэлас АПЛ
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