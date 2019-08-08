Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич во время летнего трансферного окна в "Манчестер Юнайтед" не перейдет. Об этом сообщает Sky Sports.
Руководство манкунианского клуба провело предварительные переговоры и решило не продолжать их. Летом 33-летний хорват в "Манчестер Юнайтед" не перейдет.
Ранее сообщалось, что Манджукич согласовал контракт с манкунианцами. Речь шла о двухлетнем договоре с возможностью продления еще на год.
Sport24.ru
"Манчестер Юнайтед" не будет покупать Манджукича
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