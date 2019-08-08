"Манчестер Юнайтед" не будет покупать Манджукича

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич во время летнего трансферного окна в "Манчестер Юнайтед" не перейдет. Об этом сообщает Sky Sports.Руководство манкунианского клуба провело предварительные переговоры и решило не продолжать их. Летом 33-летний хорват в "Манчестер Юнайтед" не перейдет.Ранее сообщалось, что Манджукич согласовал контракт с манкунианцами. Речь шла о двухлетнем договоре с возможностью продления еще на год.