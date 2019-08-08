"Манчестер Сити" объявил о переходе экс-вратаря сборной Англии Карсона

Экс-вратарь сборной Англии Скотт Карсон перешел из "Дерби Каунти" в "Манчестер Сити" на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт "Сити". Соглашение с голкипером, которому в сентябре исполнится 34 года, рассчитано на 1 год.Карсон пополнит вратарскую бригаду "Манчестер Сити", в которую также входят Эдерсон и Клаудио Браво."Я не ожидал, что меня позовут в "Манчестер Сити". Это возможность, от которой я просто не мог отказаться. Воплощение мечты в реальность. Не могу дождаться того момента, когда поработаю вместе с Пепом Гвардиолой. Каждый футболист мечтает играть под его руководством. Надеюсь, что мой опыт окажется полезным клубу. Постараемся сделать так, чтобы "Манчестер Сити" выиграл Премьер-лигу третий раз подряд", — сказал Карсон.