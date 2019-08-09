Озил и Колашинац пропустят матч с "Арсенала" с "Ньюкаслом" из соображений безопасности

Полузащитники защитникпропустят матч "Арсенала" в 1-м туре АПЛ против "Ньюкасла".Решение принято из соображений безопасности в рамках расследования полиции. Озил и Колашинац две недели назад подверглись вооруженному нападению в Лондоне."Арсенал" заявил, что поддерживает связь с полицией и "оказывает игрокам и их семьям постоянную поддержку"."Благосостояние наших игроков и их семей всегда остается нашим главным приоритетом. Мы приняли это решение после разговоров с футболистами и их представителями.Клуб с нетерпением ждет скорейшего возвращения игроков в состав", – говорится в заявлении "Арсенала".