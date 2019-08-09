» » Озил и Колашинац пропустят матч с "Арсенала" с "Ньюкаслом" из соображений безопасности

Озил и Колашинац пропустят матч с "Арсенала" с "Ньюкаслом" из соображений безопасности

Полузащитник Месут Озил и защитник Сеад Колашинац пропустят матч "Арсенала" в 1-м туре АПЛ против "Ньюкасла".

Решение принято из соображений безопасности в рамках расследования полиции. Озил и Колашинац две недели назад подверглись вооруженному нападению в Лондоне.

"Арсенал" заявил, что поддерживает связь с полицией и "оказывает игрокам и их семьям постоянную поддержку".

"Благосостояние наших игроков и их семей всегда остается нашим главным приоритетом. Мы приняли это решение после разговоров с футболистами и их представителями.

Клуб с нетерпением ждет скорейшего возвращения игроков в состав", – говорится в заявлении "Арсенала".

Sports.ru

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Озил Арсенал Ньюкасл
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Болельщик "Ренна", которого ударил Неймар, подал иск на футболиста
"Ливерпуль" и "Норвич" назвали стартовые составы
Леонид Слуцкий завёл аккаунт в "инстаграме"
Адурис по окончании сезона завершит карьеру
Рашид Рахимов: Шюррле может играть еще лучше, когда наберет форму 2
Озил и Колашинац пропустят матч с "Арсенала" с "Ньюкаслом" из соображений безопасности
"Аталанта" объявил о переходе Мартина Шкртела
"Андерлехт" отказался от приобретения Луки Джорджевича из-за цены трансфера
Молодежка "Барселоны" уверенно переиграла "Зенит-2" 4
Рашид Рахимов: Глушаков расстраивается из-за всех этих семейных дел
Малком: полагаю, что моя адаптация пройдёт быстро и в этом помогут мне одноклубники 4
Медведев: не правильно говорить, что "Сочи" - фарм-клуб "Зенита" 11
Сергей Игнашевич: воспринимаю свою нынешнюю работу, как подарок судьбы 1
Дмитрий Рубашко: Не могу пока сказать, может ли Мевля перейти в "Сочи"
19-летняя футболистка погибла в результате ДТП
Лукас Моура продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2024 года
Неймар: после обвинений мой мир рухнул, и я упал на землю 3
Владимир Пономарев: "Динамо" выиграет у "Зенита" 1:0 14
Василий Уткин откроет футбольную школу 8
Кашчелан и Мещанинов пополнили "Балтику"
"Ювентус" ограничил жителям и уроженцам Кампании покупку билетов на матч с "Наполи"
Полузащитник "Интера" Иван Перишич близок к переходу в "Баварию" 4
Агент Тельо: "Краснодар" проявляет интерес к игроку, но есть некоторые трудности
"ПСЖ" предложит Дибале контракт на € 60 млн
Молодежная команда "Зенита" всухую уступила "Динамо" 6
Луис Адриано: спасибо болельщикам "Спартака" за незабываемые два года 13
Молодежная команда "Оренбурга" уступила "Тамбову"
Молодежка "Краснодара" разгромила "Рубин"
Филипп толком не играл больше года, но «Динамо» вывалило за него 20 миллионов. Вернутся ли «бело-голубые» в еврокубки? 13
Иван Обляков: переезд в Европу? Это интересно 8
Все новости