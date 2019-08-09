Полузащитник Месут Озил и защитник Сеад Колашинац пропустят матч "Арсенала" в 1-м туре АПЛ против "Ньюкасла".
Решение принято из соображений безопасности в рамках расследования полиции. Озил и Колашинац две недели назад подверглись вооруженному нападению в Лондоне.
"Арсенал" заявил, что поддерживает связь с полицией и "оказывает игрокам и их семьям постоянную поддержку".
"Благосостояние наших игроков и их семей всегда остается нашим главным приоритетом. Мы приняли это решение после разговоров с футболистами и их представителями.
Клуб с нетерпением ждет скорейшего возвращения игроков в состав", – говорится в заявлении "Арсенала".
Sports.ru
Озил и Колашинац пропустят матч с "Арсенала" с "Ньюкаслом" из соображений безопасности
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