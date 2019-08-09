Давид Луис: не так много игроков решились бы перейти из "Челси" в "Арсенал"

Защитник сборной Бразилии Давид Луис поделился впечатлениями от перехода из "Челси" в "Арсенал". Как сообщает Sky Sports, сумма трансфера составила 8 млн фунтов (8,7 млн евро), а контракт с футболистом рассчитан на два года."Это новый цикл в моей жизни и карьере. Взволнован возможностью играть за этот большой клуб. Я вырос на матчах "Арсенала", особенно на игре великих футболистов прошлого. Так что постараюсь помочь команде достичь больших высот.У меня был шанс перейти в большой клуб, а я всегда любил челленджи. Я никогда не боялся попробовать что-то новое. Думаю, не так много игроков решились бы на такой переход, они бы испугались или что-то в этом духе. Я же просто стараюсь делать большие дела. Мой цикл в "Челси" завершен, и теперь открывается новая глава моей жизни с "Арсеналом".Унаи Эмери сыграл большую роль, когда я принимал решение о переходе. Я знаю его, некоторых людей в клубе. Знаю мастерство команды, футболистов, поэтому и появились амбиции и мечта выигрывать. Я всегда начинаю сезон с мыслью о победах, здесь будет так же", — приводит слова бразильца официальный сайт клуба.