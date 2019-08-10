Алан Ширер - об использовании ВАР в АПЛ: некоторые решения будут субъективными, с которыми согласятся не все

Бывший капитан и главный тренер, лучший бомбардир в истории "Ньюкасла" Алан Ширер рассказал о применении ВАР в ходе матчей АПЛ с этого сезона."С этого сезона в АПЛ будет использоваться ВАР, который должен помочь нашим судьям. Никто не гарантирует точности решений на все 100 процентов. Некоторые решения так и останутся субъективными, c которыми не все будут согласны. Но ВАР будет проверять каждое ключевое решение: забитые голы, офсайды, назначение пенальти, использование красных карточек", - цитирует Ширера ВВС.В РПЛ ВАР используется на отдельных матчах тура.