Фрэнк Лэмпард: сомнения и трудности только мотивируют меня закатать рукава и работать

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что сомневающиеся в нем люди заставляют его максимально сосредоточиться на работе."На вершине, куда я стремлюсь, приходится несладко. Нужно доказывать людям, что они ошибаются в тебе. Особенно в наши дни, когда каждому есть что сказать. То, что приходится сносить преграды, совершенно нормально.Я всегда знал одно: нужно закатать рукава и работать. Конечно, ты получаешь больше удовольствия, если доказываешь кому-то ошибочность его мнения или просто достигаешь своей цели. Я доволен своей карьерой игрока. Но я мог достичь большего, попытаюсь это сделать в качестве тренера.Понимаю все сомнения, они меня мотивируют, как и все другие трудности: запрет на трансферы, присутствие двух команд, сильно опередивших всех остальных в прошлом году, а также высочайшая конкуренция на вершине АПЛ. Это заставляет меня максимально сосредоточиться на работе. Но я и не против. Мне нравится то, что нас не считают фаворитами", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.