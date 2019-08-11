В 1-ом туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" дома разгромил "Челси" со счетом 4:0.
Чемпионат Англии
1 тур
Гол: Рашфорд, 21 (пен.). 67 Марсьяль, 65, Джеймс, 82
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Магуайр, Ван-Биссака, Линделёф, Шоу, Лингард (Мата, 87), Перейра (Джеймс, 73), Погба, Мактоминай, Марсьяль, Рашфорд (Гринвуд, 87)
Челси: Аррисабалага, Эмерсон, Зума, Аспиликуэта, Кристенсен, Баркли (Пулишич, 59), Ковачич, Маунт, Жоржиньо (Канте, 73), Родригес, Абрахам (Жиру, 67)
Предупреждения: Зума, 37, Лингард, 48, Жоржиньо, 52, Абрахам, 57, Линдалеф, 69, Марсьяль, 80
"Манчестер Юнайтед" забил четыре безответных мяча в ворота "Челси"
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