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Фрэнк Лэмпард: я не стану клоном Моуринью, Анчелотти или Хиддинка

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о своем стиле работы. Он признался, что на него оказали влияние специалисты, которые с ним ранее работали.

"Я получил некоторые идеи от всех тренеров, с которыми работал. Но я не стану клоном Моуринью, Анчелотти или Хиддинка. Стараюсь быть собой, но их влияние неоспоримо. Хочу доказать тем критикам, которые мне пророчат провал, что они ошибаются", – цитирует Лэмпарда A Bola.

"СЭ"

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Теги: Лэмпард Челси АПЛ
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