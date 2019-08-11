Фрэнк Лэмпард: я не стану клоном Моуринью, Анчелотти или Хиддинка

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о своем стиле работы. Он признался, что на него оказали влияние специалисты, которые с ним ранее работали."Я получил некоторые идеи от всех тренеров, с которыми работал. Но я не стану клоном Моуринью, Анчелотти или Хиддинка. Стараюсь быть собой, но их влияние неоспоримо. Хочу доказать тем критикам, которые мне пророчат провал, что они ошибаются", – цитирует Лэмпарда A Bola.