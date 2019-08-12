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Тренер "Вулверхэмптона" о VAR: мы не должны позволить испортить футбол

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту высказался о введении системы видеоповторов в английской Премьер-лиги после матча 1-го тура с «Лестер Сити» (0:0), в котором гол его команды был отменён после использования VAR.

«Я не видел повтора отменённого гола, но я доверяю судьям. Что мы можем сделать? У них есть возможность пересматривать моменты. Но в чём я точно уверен, так это в том, что мы не должны позволить VAR испортить эту игру. Вещи, которых не было раньше, не должны появиться сейчас.

Сейчас у нас прекрасная лига, мы не можем потерять её. Болельщики приходят на стадион, чтобы посмотреть футбол, а не чтобы праздновать отменённые голы.

Это не настоящие футбольные эмоции. Обычно люди празднуют забитые голы. Такие ситуации не лучшим образом сказываются на атмосфере. К тому же просмотр повтора занимает много времени», - цитирует Нуну Goal.com.

Чемпионат

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Теги: Вулверхэмптон АПЛ
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