Ван Дейк: я вообще не думаю о "Золотом мяче"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился мнением о "Золотом мяче" по итогам 2019 года. По мнению многих экспертов, ван Дейк является одним из главных претендентов на награду.



"Честно говоря, я об этом вообще не думаю. Там все будет решаться с помощью голосования, а я никак не могу на него повлиять. Тот факт, что я вхожу в число кандидатов на награду, помогает мне достигать еще большего", - цитирует ван Дейка France Football.



Также ван Дейк оценил прошлый сезон мерсисайдцев. "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, но в АПЛ занял второе место, отстав на одно очко от "Манчестер Сити".



"После поражения от "Барселоны" со счетом 0:3 нам было тяжело, потому что мы понимали — "Ман Сити" в чемпионате достать вряд ли получится, а значит, наш сезон может закончиться после ответной игры с "Барсой". Даже после прохода каталонцев мы продолжали бороться в чемпионате Англии, надеялись, побеждали, но очень тяжело проигрывать титул из-за одного очка", - сказал голландец.