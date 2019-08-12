Рахим Стерлинг может подписать контракт с Air Jordan на 100 млн фунтов

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг рассматривает предложение сотрудничества от Air Jordan. Англичанин может стать одним из первых футболистов, который будет носить бутсы, выпущенные этим брендом.По информации The Telegraph, сумма контракта может составить до 100 млн фунтов стерлингов (около 110 млн евро) в зависимости от срока договора.В числе желающих сотрудничать со Стерлингом — Gillet и H& M (шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой). У хавбека уже есть контракты с Microsoft (на рекламу игровой консоли Xbox) и EA Sports (издателем футбольного симулятора FIFA).Air Jordan — это именной бренд, который был разработан Nike для бывшего баскетболиста "Чикаго Буллз" Майкла Джордана в 1984 году. В прошлом году он начал партнерство с "ПСЖ", выпустив для парижан несколько комплектов формы. В основном Air Jordan сотрудничает с баскетболистами НБА, некоторыми бейсболистами и известными музыкантами.В настоящее время у Стерлинга есть действующий контракт с Nike, который истекает в 2020 году.